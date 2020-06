Classifica senza errori arbitrali 28° giornata serie A

Classifica senza errori arbitrali della 28° giornata serie A. Nel massimo campionato italiano, gli arbitri continuano a determinare la classifica.



CLASSIFICA ERRORI ARBITRALI. Anche la 28° giornata serie A è stata caratterizzata da una serie di errori arbitrali, aldilà della buona fede o dell’errore umano, le imprecisioni degli uomini di Nicchi e Rizzoli stanno determinando una classifica che non rispecchia il reale verdetto del campo.

Malissimo Irrati a Brescia, con Rocchi al VAR. Il problema arbitrale esiste ed è piuttosto grave. Penalizzato il Napoli al vertice con i 16 rigori 16 negati. I campioni di Nicchi e Rizzoli continuano a combinare danni irreparabili in alto e bassa classifica senza mai pagare pegno.

Nel giro di 4 giorni 4, i cosiddetti “migliori arbitri del mondo” sono riusciti a lasciare il segno in alto (Bologna – Juventus) e in basso (Brescia – Genoa) classifica. Nel campionato dei disastri arbitrali non fa più notizia nemmeno la doppia imbarazzante presenza in campo di Rocchi e Chiffi dopo l’inquietante arbitraggio di quattro giorni prima in Bologna – Juventus.

Rizzoli ha fermato Massa (un mese) e Valeri (due giornate) per un rigore assegnato a Mertens (Fiorentina – Napoli, I giornata). Ma ha subito utilizzato Rocchi (VAR di Brescia – Genoa) e Chiffi (VAR di Udinese – Atalanta) per fatti ben più gravi di quelli addebitati a Massa e Valeri in quel di Firenze.

Juventus – Lecce, 4 – 0, Piccinini.

Qualche buontempone delle leggendarie cronache metropolitane ha parlato di “personalità” di Piccinini nel gestire la gara di Torino. Certamente ci è voluta una grossa dose di personalità nell’espellere un giocatore avversario della Juventus per un fallo a 40 metri dalla porta e nel concedere un rigore ai bianconeri. Qualcuno si è domandato anche cosa sarebbe successo a parti invertite? Qualcun altro, per la verità molti, si è subito ricordato delle leggendarie mitiche gesta del duo Giua – Calvarese in Juventus – Genoa della X giornata del campionato in corso.

l distinguo fra “leggenda” e “storia” è un classico delle cronache sportive italiche. Il rigore dato a Caicedo è “storia” mediatica da tramandare ai posteri in ogni occasione e circostanza. I fatti e misfatti arbitrali di Bologna sono già diventati “leggenda” e a solo parlarne si rischia di essere tacciati quali “fantasiosi complottisti”.

Rigore alla Lazio

Su un noto quotidiano romano il rigore assegnato alla Lazio è valso per l’arbitro Fabbri l’aggettivo di “inadeguato”. Sullo stesso giornale, Rocchi per il rigore pizzicato assegnato alla Juventus, per il rigore non fischiato contro i bianconeri e per la mancata espulsione di Danilo se l’era cavata con un “… Rocchi si perde su rigori ed espulsioni”.

Per la cronaca, non brilla Piccinini sul piano disciplinare. Mancano i cartellini gialli per Cuadrado, fallo su Rispoli, Rabiot, gioco pericoloso, e Ronaldo per fallo di mano.

Brescia – Genoa, Irrati.

Per la quinta volta sulle 12 gare dirette sono ancora una volta determinanti ai fini del risultato finale i gravi errori di Irrati in campionato. E’ furia Brescia per l’assurdo rigore che Irrati gli ha fischiato contro nella sfida con una diretta contendente per la salvezza. Il solito qualche buontempone alla moviola della prima e ultima ora già si è affrettato nel farci sapere che per protocollo Rocchi al VAR non poteva intervenire. E questo 4 giorni dopo il “pizzicotto” da rigore segnalato proprio a Rocchi da Chiffi al Var di Bologna – Juventus. Sulla nuova regola del rigore per fallo di testa, se c’è fallo è Romero a commetterlo e non viceversa.

Classifica senza errori arbitrali

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Juventus 69 Inter 61 Lazio 65 Lazio 61 -4 Inter 58 Atalanta 59 +2 Atalanta 57 Napoli 57 +12 Roma 48 Juventus 53 -16 Napoli 45 Roma 49 +1 Milan 42 Milan 43 +1 Parma 39 Verona 42 +3 Verona 39 Cagliari 38 Cagliari 38 Bologna 37 Bologna 37 Parma 37 -2 Sassuolo 34 Sassuolo 36 +2 Fiorentina 31 Fiorentina 32 +1 Torino 31 Torino 27 -4 Udinese 28 Udinese 27 -1 Sampdoria 26 Sampdoria 26 Genoa 26 Brescia 21 +3 Lecce 25 Genoa 21 -5 Spal 18 Lecce 21 -4 Brescia 18 Spal 19 +1

