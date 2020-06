Bomba Mercato – Osimhen oggi a Napoli, visiterà la nuova città

Arriva una bomba di mercato Victor Osimhen oggi sarà a Napoli con il suo agente, lo rivela il sito gonfialarete.com. L’attaccante visiterà la città.

Il Napoli comincia a fare sul serio sul mercato, Victor Osimhen oggi 30 giugno 2020 sarà in città con il suo agente per un summit con la SSCN. L’indiscrezione arriva dalla redazione di gonfialarete.com che fa sapere: “Dopo le verifiche, possiamo dare qualche dettaglio in più: è proprio oggi, martedì 30 giugno, che l’agente di Victor Osimhen Jean Gerard Czjaka sbarcherà all’ombra del Vesuvio. E non è tutto, possiamo aggiungere che molto probabilmente con lui ci sarà anche Victor Osimhen in persona. Il viaggio infatti, non solo servirà a discutere alcuni dettagli dell’operazione, ma permetterà anche al nigeriano di dare uno sguardo a quella che potrebbe essere la sua prossima città e di far visita al centro tecnico di Castelvolturno“.

Mercato Osimhen a Napoli, le ultime notizie

Osimhen attaccante del Lille fino ad ora era rimasto in Nigeria, dato che il campionato in Francia è terminato prima del tempo a causa della pandemia da coronavirus. La sua possibile presenza in Campania, sarebbe sicuramente un grande segnale di apertura verso quella che potrebbe essere la sua prossima città.

La bomba di mercato di Osimhen a Napoli è stata lanciata da gonfialarete che aggiunge: “L’attaccante segue con interesse le vicende del Napoli ed è molto colpito dallo step in avanti che la squadra ha fatto con Gattuso. Dopo aver avuto qualche dubbio in passato, adesso il progetto gli sembra estremamente interessante, e il suo viaggio a Napoli dovrà essere l’occasione per convincersi definitivamente”. Ovviamente c’è da trovare anche l’accordo con il Lille che fino ad ora ha sparato una valutazione anche oltre i 40 milioni di euro, ma la società di De Laurentiis per Osimhen fa sul serio ed è pronta a fare qualche sacrificio.