Victor Osimhen vuole il Napoli, il suo agente Jean Gerard Czjaka sbarcherà oggi in città. Milik non vuole rinnovare e lascerà gli azzurri.

OSIMHEN NAPOLI. Victor Osimhen potrebbe essere il prossimo attaccante del Napoli. l’attaccante originario della Nigeria è la rivelazione della Ligue 1 è il primo obiettivo di mercato degli azzurri da diversi mesi.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su SKY Sport: “Victor Osimhen, piace al Napoli di De Laurentiis. Classe 1998, bomber nigeriano del Lille (18 gol e 6 assist in 38 gare nell’ultima stagione in Francia) è l’obbiettivo numero uno per l’attacco azzurro . Nelle prossime ore infatti, è previsto un incontro tra le parti per cercare di bloccare il giocatore.

Su Osimhen, oltre al Napoli, ci sono gli occhi anche di altri club europei. Il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza e chiudere in fretta l’affare. Il Lille vuole circa 50 milioni di euro, il club di De Laurentiis vorrebbe inserire nell’affare anche qualche possibile contropartita. Il nigeriano piace a Gattuso, il tecnico ha avuto personalmente contatti telefonici con il calciatore ed il suo entourage. Osimhen al Napoli, potrebbe rappresentare un valido erede di Arek Milik.

Il calciatore polacco è in scadenza di contratto nel 2021 e non sembra avere intenzione di rinnovare con gli azzurri. Il Napoli cercherà di chiudere immediatamente per Victor Osimhen. L’attaccante del Lille arrivato in sostituzione di Pepè, ha vinto l’edizione 2020 del premio Marc-Vivien Foé, dedicato alla memoria dell’ex nazionale camerunese e riservato al miglior calciatore africano dell’ultima Ligue 1. Il prezzo prezzo del cartellino è destinato ad aumentare in maniera vertiginosa“.

OSIMEHEN AL NAPOLI, OGGI ARRIVA L’AGENTE

Victor Osimhen, potrebbe vestire la maglia del Napoli, secondo quanto riferisce il portale sigonfialarete, oggi è previsto l’arrivo del suo agente:

“Senso del gol, grande qualità fisiche e tecniche per il ragazzo classe 1998 che si ispira a Drogba e che il Lille ha avuto la bravura di pescare in Belgio per soli 12 milioni di euro. Oggi la sua valutazione si è moltiplicata in maniera considerevole.

Oggi l’agente di Victor Osimhen Jean Gerard Czjaka sbarcherà all’ombra del Vesuvio. E non è tutto, possiamo aggiungere che molto probabilmente con lui ci sarà anche Victor Osimhen in persona. Il viaggio infatti, non solo servirà a discutere alcuni dettagli dell’operazione, ma permetterà anche al nigeriano di dare uno sguardo a quella che potrebbe essere la sua prossima città e di far visita al centro tecnico di Castel Volturno.

L’attaccante segue con interesse le vicende del Napoli ed è molto colpito dallo step in avanti che la squadra ha fatto con Gattuso: il progetto gli sembra estremamente interessante, e il suo viaggio a Napoli dovrà essere l’occasione per convincersi definitivamente”.