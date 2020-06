Koulibaly pronto a restare, De Laurentiis fissa il prezzo con l’agente

Kalidou Koulibaly potrebbe restare a Napoli, il presidente della SSCN Aurelio De Laurentiis non lo cederà se non arriva una grandissima offerta.

C’è uno sviluppo importante nella posizione di Koulibaly al Napoli, il difensore potrebbe restare in maglia azzurra. La notizie viene rilanciata da Il Mattino che parla anche di un De Laurentiis più che pronto a non lasciar partire il calciatore se non porterà un’offerta molto importante. Offerte che al momento latitano, anche perché si stanno ancora giocando i campionati, ma il calciomercato non si ferma come dimostra la presenza di Osimhen in Campania, pronto a dire si al Napoli.

Il senegalese sa quali sono le condizioni per poter lasciare il club azzurro. De Laurentiis lo ha ribadito a Ramadani che ci vogliono almeno 90 milioni di euro per il difensore. Non sarà semplice. Al momento c’è solo il Manchester City. Ma anche perché neppure la Premier deve dare i conti con la crisi.

Calciomercato – Koulibaly ecco il sostituto

Nel caso il Napoli dovesse cedere Koulibaly per una cifra che si aggira intorno ai 90 milioni di euro, allora Giuntoli ha già individuato il sostituto: Gabriel. Ecco quanto scrive Il Mattino