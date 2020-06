Dalla Francia, doppio colpo per il Napoli: “De Laurentiis investe 100 milioni”

Arrivano conferme dalla Francia per la trattativa tra Napoli e Lille che porterebbe Osimhen e Gabriel in maglia azzurra per 100 milioni di euro.

Napoli attivissimo sul mercato nelle ultime ore con la SSCN che sta affondando il colpo per Osimhen e Gabriel. L’attaccante ed il difensore sono nel mirino del club azzurro oramai già da tempo, ma in queste ore potrebbero esserci delle sorprese come annunciato anche da Alfredo Pedullà.

Secondo quanto riportano i media francesi il Napoli pronto ad investire 100 milioni di euro per prelevare i cartellini e mettere sotto contratto Gabriel Magalhaes e Victor Osimhen. Solo il prezzo dei cartellini dei due calciatori vengono quantificati in 65 milioni di euro (40 milioni per l’attaccante e 25 milioni per il difensore). A questi vanno aggiunti i contratti dei giocatori. Giuntoli offre ad entrambi un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Una maxi operazioni che potrebbe essere conclusa nelle prossime settimane, soprattutto se il club partenopeo riuscirà a fare mercato in uscita. Milik viene valutato 50 milioni di euro e piace sempre alla Juventus che però vuole inserire contropartite tecniche. L’Atletico Madrid mette sul piatto 40 milioni di euro più bonus, mentre il Milan è alla finestra e gioca al ribasso. I rossoneri non offrono più di 30 milioni di euro.