Pedullà conferma: “Osimhen ha detto si al Napoli, giornata caldissima”

Alfredo Pedullà esperto di calciomercato conferma la disponibilità di Victor Osimhen a trasferirsi al Napoli, il giocatore visiterà la città.

Osimhen al Napoli è la notizie del giorno, il calciatore sarà oggi in Italia con il suo agente. La volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra è stata confermata anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “Osimhen ha detto sì al Napoli un mese fa. Il Napoli lo ha anche invitato a visitare la città, dopo avergli mandato video e tenuto contatti no stop. Giornata calda con vertici e possibili… sorprese. Resta la primissima scelta“.

Insomma oggi potrebbe essere già una giornata decisiva per Osimhen al Napoli. L’apertura del calciatore alla società partenopea c’è tutta, così come il Napoli è pronto ad accoglierlo. Ovviamente bisognerà capire il destino di Arek Milik che piace molto alla Juventus, ma la società bianconera non è intenzionata a versare i 50 milioni di euro chiesti dalla società partenopea. Intanto sempre in termini di calciomercato arriva la posizione di De Laurentiis su Koulibaly. Il presidente del Napoli è pronto a tenere il difensore in maglia azzurra, a meno che non arrivi una mega offerta. Il prezzo è stato fissato, ora tocca all’agente portare la cifra che possa convincere la SSCN a cedere il difensore.