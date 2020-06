Under vicinissimo al Napoli, Fonseca lo scarica: ecco i motivi

Cengiz Under vicinissimo al Napoli è l’altra bomba di mercato dopo quella di Victor Osimhen in viaggio in Campania con il suo agente.

Arriva un’ultima notizia di mercato dopo quella di Victor Osimhen in viaggio in Campania con il suo agente. Secondo il Corriere dello Sport anche Cengiz Under è molto vicino al Napoli. Secondo il quotidiano oggi in edicola il giocatore turco ha oramai la testa altrove, ecco perché sta giocando pochissimo. Inoltre la Roma vuole fare cassa con la cessione del suo talento. Uno dei motivi principali dell’addio di Under alla Roma è legata alla presenza di Fonseca sulla panchina giallorossa. L’allenatore non stravede per il giocatore turco perché non riesce a dare una mano in difesa. Il Napoli continua a seguire anche Boga del Sassuolo, che è uno degli obiettivi principali.

Sulla possibilità che Under vesta la maglia del Napoli, ha dato una conferma anche Repubblica che scrive: