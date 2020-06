Tuttosport – Gattuso fa meglio di Ancelotti, ecco le statistiche

Con meno gare giocate il nuovo tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha già fatto meglio del suo predecessore Carlo Ancelotti, lo scrive Tuttosport.

Arrivano le statistiche di confronto tra Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti. Il tecnico calabrese con meno gare all’attivo ha già battuto il suo predecessore che nel suo secondo anno al Napoli aveva fatto un mezzo disastro. Ecco il confronto proposto da Tuttosport:

Nelle 15 gare a sua guida, la squadra azzurra è stata settima in classifica, con sole 5 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte e 21 punti in classifica, con un -8 dalla zona Champions all’epoca occupata dal Cagliari. Nelle 13 gare con Gattuso in panchina, invece, il Napoli è quarto con 24 punti, frutto di 8 vittorie, nessun pareggio e 5 sconfitte. E’ un rendimento incoraggiante, soprattutto per la prossima stagione, quando Ringhio potrà lavorare con il gruppo fin dal primo giorno di allenamenti in ritiro e completare l’organico con quei 2-3 tasselli utili a rendere ancora più armonico e competitivo il team.