Rashica salta accordo col Lipsia, ora aspetta il Napoli

Tuttosport novità per Rashica al Napoli, il calciatore era destinato al Lipsia ma è saltato l’accordo e si riapre clamorosamente la trattativa.

Ci sono delle clamorose novità per quanto riguarda la possibilità che Rashica vesta la maglia del Napoli. Le novità di mercato vengono evidenziate da Tuttosport, che ha lanciato anche il confronto tra Ancelotti e Gattuso.

Se il Werder Brema fosse retrocesso sul campo nell’ultimo week end di partite, il kosovaro sarebbe diventato un giocatore del Lipsia già nei prossimi giorni: 15 milioni per il cartellino, 2,5 bonus compresi sarebbe stata l’offerta di ingaggio per convincerlo. Ma la stagione del Werder non è finita ed ha informato il Lipsia che in caso di permanenza in Bundesliga il prezzo salirà fino a 25 milioni e a quel punto il club della Red Bull potrebbe abbandonare l’affare. Gli agenti di Rashica già cercano l’alternativa e un’alternativa ben gradita sarebbe proprio il Napoli. Il giocatore aveva dato la sua disponibilità al Lipsia perché dal club della Red Bull aveva già ricevuto una proposta di ingaggio ufficiale, cosa che invece il Napoli non ha mai fatto pervenire. Tutto improvvisamente riaperto e adesso è Rashica che aspetta il Napoli che, però, prima di affondare il colpo, deve rifare i conti sugli extracomunitari.

Mercato: Rashica al Napoli, novità Osimhen e Under

In giornata sono arrivate tante notizie di calciomercato non solo quella legata a Rashica a Napoli. Le due bombe sono quelle legate a Osimhen e Under. Il calciatore del Lille è in viaggio per l’Italia per un summit con il Napoli. Il giocatore piace moltissimo anche a Gennaro Gattuso, che ha già preso i primi contatto con l’attaccante nigeriano. Altra situazione in evoluzione è quella legata a Under della Roma, che è stato praticamente scaricato da Fonseca. Il turco accetterebbe con piacere la destinazione Napoli che deve cercare un esterno, visto l’addio di Callejon.