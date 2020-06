Osimhen è Napoli per incontrare De Laurentiis. La trattativa non è ancora chiusa il patron prova la doppia operazione mettendo sul banco una cifra monstre.

Il Napoli è vicinissimo a Osimhen. Il nigeriano è arrivato a Napoli accompagnato dal suo agente e della moglie. L’attaccante del Lille visionerà alcuni appartamenti a Posillipo poi inconterà la dirigenza del calcio Napoli.

L’esperto di calciomercato delle reti Sky, Luca Marchetti, ai microfoni di Marte Sport Live ha raccontato gli ultimi sviluppi sulla trattativa Napoli–Osimhen.

“Osimhen è a Napoli, però la trattativa non è chiusa. L’operazione può essere doppia e ‘monstre’, anche se parliamo di due trattative separate: il Napoli vorrebbe anche il difensore brasiliano Gabriel Magalhães, è interessato ad entrambi”.

Marchetti sulla trattativa Napoli-Osimhen ha aggiunto: “Il Napoli sta cercando di bloccare i due calciatori, per poi provare ad affondare diversamente e concludere. Arkadiusz Milik è in bilico? Non è stato venduto, ma lo sarà. La Juventus insiste, però il Napoli tiene alte le richieste per il cartellino.

Quanto ad Osimhen, un anno fa abbiamo visto quanto successo con Nicolas Pepè: anche in quel caso sembrava chiusa, con gli agenti giunti in elicottero a Dimaro. Insomma, bisogna sempre tenere un margine congruo, perché siamo ancora a luglio. Dalle informazioni che abbiamo noi, è una visita per cercare di trovare un accordo con il giocatore, così da andare successivamente a parlare di nuovo con il Lille, che è una bottega cara”.