Atalanta e Napoli, forze in gioco equilibrate: Ecco chi vincerà

Tra Atalanta e Napoli le forze in gioco sono piuttosto equilibrate: vincerà chi si presenterà più in forma all’appuntamento.

Va in scena per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A la tanto attesa sfida tra Atalanta e Napoli. Le due formazioni vengono da un periodo molto positivo e sono in ottima forma, preannunciando quello che sarà il big match di giornata. Una partita sulla carta equilibrata e dall’esito incerto, dove qualsiasi risultato è possibile. Da tenere d’occhio, vista la difficoltà del pronostico, le quote Atalanta Napoli.

In casa giocheranno i bergamaschi, che dalla ripresa del campionato per il covid hanno collezionato risultati molto incoraggianti. La formazione allenata da Gasperini ha infatti ripreso da dove aveva lasciato: un attacco micidiale, un gioco propositivo e l’imprevedibilità dei propri interpreti. Prima della sosta, infatti, l’Atalanta aveva prima schiantato in campionato il Lecce per 7 a 2 e subito dopo battuto in esterna il Valencia in Champions League 4 a 3. Con la ripresa della Serie A i nerazzurri si sono subito fatti trovare pronti, battendo in casa il Sassuolo per 4 a 1 nel recupero della venticinquesima giornata. Nel big match di mercoledì 24, invece, hanno affrontato la Lazio di Simone Inzaghi, altra grande favorita per lo scudetto, vincendo in rimonta per 3 a 2.

COME STA L’ATALANTA

Attualmente gli uomini di Gasperini continuano a sorprendere e mantenere il quarto posto in classifica con 54 punti, a più di sei lunghezze dalla Roma quinta. Ciò che più sorprende dei bergamaschi è la facilità nel trovare la via del gol. Sono infatti 77 i gol segnati finora dall’Atalanta, che vanta il miglior attacco della Serie A e uno dei più prolifici di tutta Europa. Il capocannoniere è Ilicic con 15 reti, ma subito dopo ci sono le due punte Muriel e Zapata entrambi a 13 gol segnati, senza dimenticare il difensore-goleador Gosens, a quota 8. Nella sfida con i partenopei, le quote Atalanta Napoli saranno molto interessanti per quanto riguarda i gol/no-gol e gli over, considerata la natura offensiva di entrambe le formazioni.

COME STA IL NAPOLI

Il Napoli di Gattuso, invece, ha ripreso dopo la sosta vincendo il primo trofeo della stagione, ovvero la Coppa Italia. Grazie alla sfida decisa ai rigori contro la Juventus, gli azzurri hanno messo in bacheca un nuovo titolo, che costituisce anche il primo trofeo in carriera come allenatore di Gennaro Gattuso. Nell’ultima giornata di campionato il Napoli ha poi vinto in esterna contro l’ostico Hellas Verona per 2 a 0, portandosi così al sesto posto in classifica con 42 punti. La zona Champions resta ancora molto distante, ben dodici punti proprio dall’Atalanta, ma le gare da disputare sono ancora tante.

ATALANTA-NAPOLI I PRECEDENTI

I precedenti tra le due formazioni sono molto interessanti e sottolineano la natura imprevedibile della sfida. Lo scorso anno, ad aprile, il risultato fu a favore dei bergamaschi che si imposero per 2 a 1 a Napoli, vincendo e mettendo un mattone importante nella corsa alla Champions. Nella storia della Serie A le due squadre si sono affrontate 111 volte, con il Napoli vincente ben 48, mentre l’Atalanta 29. Sono stati 34 invece i pareggi. I gol segnati dai partenopei in questa sfida storica sono 136, a fronte dei 105 dei bergamaschi, per un totale di 241 in tutto. Nel girone di andata le due compagini si sono scontrate al San Paolo in una gara ricca di emozioni, terminata col risultato di 2 a 2 grazie al gol del pareggio di Ilicic nei minuti finali. Le quote Atalanta Napoli sono a favore della squadra di casa, data a 2,00, mentre i campani sfavoriti quotati 3,50. Da non escludere poi il pareggio, quotato 3,65.

La sfida tra Atalanta e Napoli promette scintille ed emozioni, in palio una fetta di Champions per entrambe le formazioni e il divertimento che certamente non mancherà!