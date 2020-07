Napoli-Genoa: le probabili formazioni, chance per Lozano?

Probabili formazioni di Napoli e Genoa, arrivano indiscrezioni sulla possibilità che Lozano giochi dal primo minuto contro i liguri.

Conferma di Meret in porta e chance per Lozano in attacco, le novità informazione per il Napoli che affronta il Genoa non finiscono qui. Gennaro Gattuso farà giocare titolare anche Lobotka ed Elmas a centrocampo. Il tecnico azzurro ha chiesto alla sua squadra di non fare figuracce da qui a fine stagione, vuole tutti concentrati anche perché ha fatto capire che il 70/80% della rosa sarà confermato, quindi tutti gli dovranno dimostrare il proprio valore anche in vista della prossima stagione. Inoltre il Napoli deve ancora giocarsi la gara di ritorno degli ottavi Champions contro il Barcellona.

Al San Paolo alle 19.30 scenderà in campo anche il Genoa che sfida il Napoli in una posizione di classifica davvero molto complicata. La vittoria del Lecce ha messo i liguri in una situazione difficilissima. Per il Genoa ritorna Schone ed in campo potrebbe esserci anche l’ex Behrami.

Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui: Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Mertens, Lozano. All.Gattuso

Genoa (3-5-2): Perin, Soumaoro, Goldaniga, Masiello,; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Cassata; Falque, Sanabria. All.Nicola