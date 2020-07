Arek Milik si è promesso alla Juventus. L’attaccante polacco non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli per sposare il progetto bianconero.

Il Napoli continua a vincere, dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta, gli azzurri hanno ripreso il ruolino di marcia vincente, dopo la Roma, gli uomini di Gattuso hanno battuto anche il Genoa. A Castel Volturno al dirigenza continua a lavorare sul mercato, per garantire a Ringhio una squadra competitiva. Il Napoli non vuole restare fuori dalla Champions anche il prossimo anno e per questo motivo lavora su nomi importanti per sostituire i partenti. Tra i giocatori che diranno sicuramente addio al Napoli spicca Arek Milik.

Secondo la redazione di Sky Sport 24, Arkadiusz Milik si è promesso alla Juventus. Per questo motivo sta andando con forza su Victor Osimhen, attaccante del Lille che ha già parlato con De Laurentiis e Gattuso. Milik ha deciso di non rinnovare il contratto per sposare il progetto bianconero. Ora la Juve dovrà trattare coi partenopei.



Anche Gennaro Gattuso nel dopo gara del Ferraris ha parlato del futuro di Arek Milik: “Per noi è difficile andare a trovare un giocatore più forte di Milik, ci vogliono anche tantissimi soldi. Ma un giocatore sa quando è finito un ciclo e si mette in testa una certa idea, che dobbiamo rispettare. Se non ha la testa giusta poi si fa fatica ad allenarlo“.