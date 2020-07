Il Mattino – Koulibaly, l’agente incontra il Napoli: vuole la cessione

Fali Ramadani è pronto ad incontrare la SSCN per la cessione di Kalidou Koulibaly, lo scrive Il Mattino nella sua edizione oggi in edicola.

Per cedere Kalidou Koulibaly il Napoli chiede almeno 90 milioni di euro, non accetterà proposte inferiori. Aurelio De Laurentiis è stato categorico, da questa cifra non si discosterà. Per questo motivo il Psg si è defilato dalla corsa per il giocatore, anche se continua ad avere qualche barlume di speranza. Secondo quanto riferisce Il Mattino l’agente di Koulibaly nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza del Napoli per presentargli l’elenco delle squadre seriamente interessante al calciatore. Manchester United, Liverpool e Manchester City si sono messe in fila per acquistare il forte difensore 29enne di proprietà del Napoli.

Koulibaly attualmente ha un contratto con la SSCN che scade nel 2023, quindi da questo punto di vista è praticamente blindato. Ecco perché Aurelio De Laurentiis non è intenzione a fare nessuno sconto. Se le big europee vorranno prendere il calciatore dovranno presentare una maxi offerta sul tavolo del patron del Napoli.