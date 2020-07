Champions League: oggi i sorteggi, ecco le possibili avversarie del Napoli

A Nyon si terranno i sorteggi per le Final Eight di Champions League, la competizione si giocherà completamente a Lisbona. Il Napoli è agli Ottavi.

Il Napoli di Gennaro Gattuso deve ancora giocare gli ottavi di Champions League, la gara di ritorno è prevista tra il 7 e l’8 agosto a Barcellona, in uno stadio vuoto a causa dell’emergenza coronavirus. L’andata degli Ottavi di Champions, giocata al San Paolo il 25 febbraio 2020, terminò 1-1 con le reti di Mertens e Griezmann.

Oggi ci sarà il sorteggio delle Final Eighit di Champions League che si svolgerà alle ore 12 a Nyon presso la sede dell’Uefa in Svizzera. La fase finale, da giocare sempre in gara unica, si svolgerà completamente in Portogallo in queste date:

Quarti di finale (12-15 agosto)

Semifinali (18-19 agosto)

Finale (23 agosto).

Final Eight: ecco le partecipanti

Il sorteggio di Champions League non prevede teste di serie né restrizioni particolari, sono possibili infatti anche scontri tra squadre della stessa nazione. Ecco tutte le squadre partecipanti ed anche quelle che potenzialmente potrebbero accedere ai Quarti qualora superassero gli Ottavi.

Atalanta (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

Lipsia (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Bayern Monaco (Germania) / Chelsea (Inghilterra) andata 3-0

Barcellona (Spagna) / Napoli (Italia) andata 1-1

Manchester City (Inghilterra) / Real Madrid (Spagna) andata 2-1

Juventus (Italia) / Lione (Francia) andata 0-1