Maksimovic rinnova con il Napoli: cifre e dettagli del nuovo contratto

Nikola Maksimovic rinnova con il Napoli, la società partenopea ha bloccato il difensore con un nuovo contratto che scade nel 2025.

Maksimovic a Napoli sta trovando finalmente continuità di minutaggio e rendimento. Schierato al fianco di Manolas o di Koulibaly il difensore ex Torino sta mostrando ampi segnali di crescita. Il Napoli da quando lo aveva acquistato nel 2017 non aveva mai avuto dal difensore serbo un rendimento così alto. Molto spesso Nikola Maksimovic è stato frenato dagli infortuni che ne hanno minato il rendimento, anche se in molte occasioni aveva fatto vedere cose buone.

Al rientro dopo la sosta forzata Maksimovic si è preso la scena sfruttando anche un infortunio di Manolas ed ancora prima quello di Koulibaly. Insomma il serbo sta dimostrando di poter dare il suo apporto in questa rosa. Così il Napoli ha accelerato per il rinnovo di Maksimovic, blindando il difensore con un contratto fino al 2025.

Rinnovo Maksimovic: ecco le cifre

Secondo quanto riferisce Il Mattino il nuovo contratto di Maksimovic prevede un ingaggio di 2 milioni di euro base più bonus. Le basi sono stati gettate, così come tutte le clausole vagliate. Ora manca la ratifica, ma i giochi sono praticamente fatti.

Maksimovic rinnova con il Napoli che ora può avere una certezza in più in difesa per il prossimo anno, quando è ancora in bilico il futuro di Koulibaly. Il difensore senegalese piace ai grandi club d’Europa: De Laurentiis ha fissato il prezzo e non lo lascerà partire se non arriva un’offerta monstre. In ogni caso il Napoli ha necessità di acquistare almeno un altro difensore, per questo si fa con insistenza il nome di Gabriel del Lille, che potrebbe rientrare nello stesso affare che porterebbe Osimhen in maglia azzurra.