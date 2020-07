Il sogno del Napoli resta Immobile, può esserci uno sviluppo

Il punto sul calciomercato del Napoli che cerca un attaccante individuato in Victor Osimhen, ma Immobile resta una ipotesi sullo sfondo.

La trattativa per Victor Osimhen è caldissima. Il Napoli sta attendendo la decisione del giocatore che dopo aver incontrato Gattuso e De Laurentiis si è preso qualche giorno in più per comunicare la sua decisione. Se fossi per i suoi agenti avrebbe già firmato, ma il nigeriano sta ancora meditando. Secondo quanto riferisce Areanapoli dietro questa indecisione potrebbe esserci un’altra strategia del Napoli, ovvero quella di continuare ad inseguire un altro bomber: Ciro Immobile.

Non è un mistero che Immobile sia uno dei calciatori preferiti da Gattuso che durante l’ultima conferenza stampa si è lasciato sfuggire una frase galeotta su Osimhen. Strano che un vecchio volpone come il tecnico calabrese si lasci scappare una frase che praticamente conferma Osimhen in azzurro.

Napoli Immobile ed Osimhen

L’indiscrezione che porterebbe Immobile al Napoli è confermata anche dalla volontà del calciatore di Torre Annunziata di vestire la maglia dei partenopei, nonostante pubblicamente dichiari di voler restare alla Lazio. Anche la società di Aurelio De Laurentiis tiene acceso il sogno di acquistare Immobile. Ed è proprio qui che areanapoli svela un ulteriore retroscena: l’acquisto di Osimhen non escluderebbe Immobile. Il Napoli, infatti, potrebbe decidere di lasciare il nigeriano in Francia al Lille e puntare sul bomber campano per la prossima stagione. Da qui nascerebbe l’indecisione di Osimhen sul suo futuro. Intanto la società partenopea pensa anche al futuro di un altro attaccante già in rosa: Hirving Lozano sta mostrando dei margini di miglioramento, per questo si pensa di poterlo tenere in rosa anche per la prossima stagione.