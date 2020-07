Osimhen al Napoli, è tutto nelle mani del calciatore. Si attende la decisione

Notizie di calciomercato per il Napoli con Victor Osimhen che è sempre il calciatore sotto i riflettori, la SSCN attende novità sul futuro del nigeriano.

Si può dire che i giochi per Victor Osimhen sono già fatti o quasi, ora è tutto nelle mani del calciatore. Il Napoli ha offerto ad Osimhen un contratto di 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione, più la commissione per gli agenti. Un accordo di massima c’è anche con il Lille sulla base di 70/80 milioni di euro. Insomma le basi sono state gettate, quindi al momento si attende solo la decisione del calciatore, come rivela anche Tuttosport. Tutto è nelle mani di Osimhen che si sta prendendo qualche giorno di troppo per capire cosa fare del suo futuro. Gli agenti del calciatore avevano dato già il loro assenso al Napoli, tanto che per l’entourage la trattativa sarebbe praticamente conclusa.

Non è un mistero che gli stessi agenti in più dichiarazioni pubbliche abbiano spinto il giocatore a vestire la casacca azzurra. Loro stessi non si aspettavano questa presa di posizione da parte del giocatore. “Osimhen non ha rifiutato il Napoli” hanno dette più volte dall’entourage, ma di fatto sta attendendo una proposta dalla Premier League. Secondo Sky, invece, la strada è già tracciata ed alla fine il nigeriano accetterà l’offerta del Napoli anche se ci vorrà qualche giorno in più.