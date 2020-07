Sky – Ottimismo per Osimhen al Napoli: “La strada è tracciata”

Calciomercato Napoli – si parla con insistenza della trattativa Osimhen per la SSCN, le ultime notizie vengono date da Sky con Gianluca Di Marzio.

“La strada è tracciata” filtra ottimismo per l’approdo di Osimhen al Napoli. Anche Gianluca Di Marzio di Sky fa sapere che la trattativa si può risolvere positivamente. Ieri sera Cristiano Giuntoli ha cercato di gettare acqua sul fuoco, sottolineando che non c’è alcuna trattativa per Victor Osimhen. Lo stesso direttore sportivo, ha ammesso che il calciatore è stato a Napoli per incontrare la dirigenza partenopea.

Secondo quanto fanno sapere da Sky le possibilità che Osimhen vesta la maglia del Napoli sono ancora intatte. La trattativa può essere ancora lunga, ma la strada oramai è quella giusta. La dirigenza azzurra deve limare gli ultimi dettagli con il calciatore ed il Lille, poi potrà far firmare il nuovo contratto ad Osimhen. Per il nigeriano si parla di un quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione. In questo contesto c’è sempre la questione Milik da risolvere. Il polacco sembra avere già la testa altrove, si è visto anche nella sfida vinta dal Napoli con il Genoa per 2-1. La Juventus è diventato il pallino di Milik, che spinge per giocare in bianconero la prossima stagione.