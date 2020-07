Repubblica – Lozano accettato nello spogliatoio, così cambia El Chucky

Il gol messo a segno con il Genoa ha certificato la crescita di Lozano, non solo dal punto di vista fisico ma anche da quello mentale.

A incidere su questa nuova fase di crescita di Hirving Lozano è sicuramente un cambiamento radicale nel modo di allenarsi. Gattuso ha saputo dargli quello sprint giusto, anche attraverso la ‘punizione’ dell’allontanamento della sessione di allenamento. Il tecnico ora gli sta concedendo maggio minutaggio e il messicano lo sta ripagando con lampi di gioco, ma anche di impegno in fase difensiva. Gattuso lo monitora spesso e, causa anche l’assenza di spettatori, si sente come il tecnico del Napoli quasi lo telecomandi in fase difensiva. Lozano sta mettendo tutto se stesso per questa crescita, lo si vede in maniera evidente quando mette piede sul campo da gioco. Quella che è cambiata è soprattutto la mentalità di un calciatore che sembrava perso.

Secondo quanto riferisce Repubblica, altro tassello fondamentale per la crescita di Lozano è stato anche il fatto che il giocatore è stato accettato nello spogliatoio: