Politano in crescita, le pagelle: “Non chiedetegli di essere Callejon”

I due maggiori quotidiani sportivi italiani Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport promuovono la prestazione di un Politano definito in crescita.

Matteo Politano non è Josè Callejon, le differenze sono diverse per questo non gli si può chiedere gli stessi movimenti o lo stesso apporto in fase di copertura. Ma secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport il calciatore è in crescita. Per ora si becca una sufficienza, ma comunque il giudizio sul calciatore ex Inter è positivo. Con il Genoa, soprattutto nel primo tempo, si è mosso bene cercando spesso di rientrare in mezzo al campo come gli chiede Gattuso. Sicuramente dovrebbe avere maggiore carattere e cercare qualche volta in più la conclusione, dato che con il suo sinistro potrebbe fare male da lontano.

Ecco le pagelle di Politano:

Gazzetta dello Sport 6 – “Meglio nel primo tempo, durante il quale ha provato più volte la conclusione”.

Corriere dello Sport 6 – “Ha dentro di sé il fuoco che arde, comincia a sentire il peso degli esami e si presenta preparato. Non chiedetegli di essere Callejon, non sarebbe giusto, ma stavolta c’è”.