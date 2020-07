Gazzetta – Il Napoli si è ‘Gattusizzato’, corre e si sacrifica

Gazzetta dello Sport fa il punto sulla condizione del Napoli che vince l’ennesima gara con il Genoa, merito anche del suo allenatore Gennaro Gattuso.

Serviva una scossa al Napoli per rialzarsi dal pantano in cui era caduto dopo l’ammutinamento, un gesto frutto di qualcosa che già si era incrinato. Contestare un mostro sacro come Carlo Ancelotti sembra troppo, ma è inevitabile che qualcosa con lui si era rotto. E’ sotto gli occhi di tutti che l’arrivo di Gennaro Gattuso ha rivoltato la squadra che ha saputo reagire anche al pareggio del Genoa. Un segnale forte perché gli azzurri non hanno quasi più nulla da chiedere a questo campionato, mentre la squadra di Nicola è in piena lotta salvezza. Gattuso ha sta rilanciando anche Lozano, promosso dalle pagelle dei maggiori quotidiani. Riguardando il video del gol del messicano si vede che è cresciuto fisicamente e mentalmente, merito anche del tecnico calabrese.

Anche Gazzetta dello Sport promuove l’azione restauratrice di Gattuso, ecco cosa scrive il quotidiano in rosa: “La “gattusizzazione” del Napoli si completa definitivamente a Marassi quando a pochi minuti dalla fine Lorenzo Insigne si fa tutto il campo all’indietro per recuperare un pallone di testa (!). I risultati sono emblematici: settima vittoria nelle ultime otto giornate, oltre alla Coppa Italia meritatamente conquistata contro la Juventus. Il Napoli “gattusizzato” è una squadra che si diverte a giocare e a sacrificarsi, in cui tutti i calciatori portano in campo lo spirito e le idee (sì, le idee) dell’allenatore e nella quale i protagonisti si alternano con grande efficacia“.