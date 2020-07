Gazzetta – Bernardeschi al Napoli: “Inarrivabile, ecco perché”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che vorrebbe inserire Bernardeschi nella trattativa per Milik alla Juventus.

Federico Bernardeschi ed il Napoli sono ‘incompatibili’ lo scrive Gazzetta dello Sport, che spiega anche i motivi di questa indiscrezione di calciomercato.

Federico guadagna 4 milioni a stagione, ingaggio oltre gli standard del Napoli, e vede il suo futuro alla Juve o in Premier. Non solo, sul tavolo c’è la questione diritti di immagine, sempre delicata: Bernardeschi a maggio ha chiuso un contratto con Roc Nation, l’agenzia fondata dal rapper Jay-Z. Al momento è complesso immaginare che possa cedere quei diritti al Napoli – realisticamente, è probabile che nel contratto con Roc Nation ci sia una forte penale.

Milik alla Juventus: ultime notizie

La trattativa per Milik alla Juventus resta comunque in piedi. Il calciatore si è promesso ai bianconeri e ha tutta la volontà di giocare ancora con Sarri. Il Napoli continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, per questo l’affare non è ancora decollato. Intanto gli azzurri continuano a fare pressing per Osimhen. Il nigeriano sta decidendo cosa fare nella prossima stagione, si è preso qualche giorno di tempo. Secondo Sky la strada oramai è tracciata, è solo una questione di tempo poi diventerà un calciatore del Napoli.