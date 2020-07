Video – Lozano svernicia tutti e segna: rivedi i gol del Napoli

Il Napoli batte per 2-1 il Genoa al Marassi, grazie ai gol di Mertens e Lozano, ecco il video. In mezzo il pareggio sul calcio d’angolo di Goldaniga.

Il Napoli non molla la lotta al quinto posto e lo fa con un’altra vittoria, questa volta sul campo del Genoa immischiato in piena lotta salvezza. La squadra di Nicola avrebbe dovuto vincere per tenere lontano il Lecce ed aveva molte più motivazioni, ma ha subito un’altra sconfitta. Il video dei gol del Napoli contro il Genoa e gli higilights sono caricati sulla piattaforma youtube della Serie A, dove è possibile vedere tutte le altre reti di giornata. Con la vittoria sul Genoa il Napoli dimostra di dare continuità in un momento in cui la squadra potrebbe essere rilassata mentalmente. Il quarto posto è veramente lontanissimo e la qualifica all’Europa League è blindata grazie alla vittoria della Coppa Italia.

Video – Gol Napoli-Genoa: reti di Lozano e Mertens

Nel primo tempo sblocca la partita un altro super gol di Dries Mertens. Ciro, il bomber ‘naturalizzato’ partenopeo sblocca con una magia delle sue: un tiro di quelli con la cazzimma che gira proprio nell’unico posto dove Perin non può arrivare. Lo stesso Perin che poco prima aveva salvato su una mezza girata di Elmas (a cui era stato annullato anche un gol per un tocco impercettibile con la mano di Manolas ndr).

Nel video dei gol di Napoli-Genoa c’è anche la rete di Lozano. Il messicano sta trovando maggiore minutaggio ed a partita in corsa sembra davvero poter sverniciare tutti. Il messicano è stato lanciato nella mischia da Gattuso al 64′ sul punteggio di 1-1 e dopo 2 minuto ha lasciato sul posto la difesa avversaria ed ha segnato il gol della vittoria. Dopo qualche minuto lo stesso Lozano (in versione Bolt) poteva anche raddoppiare, ma ancora una volta ha dimostrato che deve crescere con il killer instinct davanti alla porta.