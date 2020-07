Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa di Sky, l’allenatore del Bologna non le manda a dire: “E’ una vergogna, sembrava di guardare Inter Channel“.

L’allenatore del Bologna non le manda di certo a dire. Sinisa Mihajlovic contro Caressa di Sky che a suo dire avrebbe omesso di parlare del Bologna nella serata in cui i felsinei sono riusciti a battere l’Inter. Il tecnico dei rossoblu lo ha fatto presente ieri sera dopo la sconfitta della sua squadra col Sassuolo, saranno stati i tre punti persi o magari l’espulsione rimediata ma Mihajlovic non si è trattenuto ed ha detto chiaramente: “Sembrava Inter Channel”. Il riferimento è chiaramente a Sky ed in particolare a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, entrambi citati dall’allenatore del Bologna che ha contestato il modo con cui viene condotto il programma dell’emittente satellitare dove si commenta la giornata di campionato.

Mihajlovic contro Caressa: ecco lo sfogo dell’allenatore del Bologna

“Domenica sera ho visto la trasmissione, quella in cui si tolgono le giacche” dice Mihajlovic a cui non sono andati giù i commenti del nel fine settimana: “La conduceva quel piccoletto, il marito di Benedetta Parodi. C’erano tutti anche Bergomi e si è parlato per mezz’ora dell’Inter non si è detta una sola parola del Bolgona. E’ una vergogna sembrava che lavorassero per Inter Channel. A nessuno – aggiunge Mihajlovic – è venuto in testa di fare i complimenti al Bologna. Questo non è giornalismo“.

Mihajlovic contro Caressa dunque non le ha mandate di certo a dire, il suo commento fatto durante la trasmissione condotta da Alessandro Bonan non ha lasciato alcuno spazio di replica. Subito dopo questo commento il tecnico del Bologna ha aggiunto: “Ora non voglio più parlare. Ho detto quello che volevo e dovevo dire, ora non voglio più aggiungere nulla”. Non è la prima volta che Mihajlovic polemizza con Sky, lo aveva fatto anche ai tempi in cui allenava il Milan.