Lozano: ecco la strategia del Napoli per il messicano

Hirving Lozano sta dando dei segnali di crescita, il Napoli sta impostando la strategia per capire se tenerlo in rosa o venderlo in fase di calciomercato.

I segnali di crescita di Hirving Lozano sono sotto gli occhi di tutti, mentalmente e fisicamente è un altro calciatore. A livello tattico deve fare ancora molti passi in avanti, ma è evidente che è totalmente cambiato il suo atteggiamento rispetto ad inizio stagione. Il messicano sembrava inadatto a fare qualsiasi cosa, quasi spaesato in mezzo al campo. La stessa sensazione che si è avuta anche quando è arrivato Gennaro Gattuso che lo ha praticamente escluso dalla formazione titolare. Il tecnico, però, ha continuato a lavorare sul messicano non risparmiandogli anche qualche ‘punzione’ (come la cacciata dall’allenamento ndr). Lozano sembra aver fatto tesoro da questi insegnamenti dato che da qualche partita il suo atteggiamento sul campo da gioco è cambiato completamente.

Napoli: ipotesi conferma per Lozano

Il gol con il Genoa è sicuramente un altro segnale di crescita ha fatto vedere Lozano. Di certo non si può parlare di giocatore completamente recuperato, ma il Napoli ha capito di poterci lavorare. Anche Gazzetta dello Sport scrive della volontà del club azzurro di continuare a testare il giocatore fino a fine stagione. Lo farà Gattuso che gli sta dando più minutaggio e potrebbe pensare anche di farlo partire dal primo minuto. Bisogna capire se il messicano può essere utile nello scacchiere tattico dell’allenatore calabrese. Con Ancelotti, Lozano doveva andare in profondità e dare velocità alla squadra. Con Gattuso deve giocare sull’esterno, saltare l’uomo e accentrarsi magari per tirare. Il messicano ha dimostrato di poter spaccare le difese avversarie con la sua velocità, ora dovrà fare capire che può essere utile anche in altri frangenti.