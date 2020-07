Il Mattino – Napoli accordo totale con il Lille per Osimhen

La trattativa di calciomercato che porta Osimhen al Napoli è praticamente chiusa, lo scrive Il Mattino nella sua edizione quotidiana.

E’ praticamente tutto fatto per il passaggio di Osimhen al Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Lille sulla base di 60/70 milioni di euro più bonus, lo riferisce Il Mattino. E’ fatto anche l’accordo con gli agenti del calciatore per il contratto di Osimhen che al Napoli andrà a percepire 3,5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Ora è tutto nelle mani di Osimhen che deve dare il suo assenso finale. Il giocatore si sta prendendo qualche giorno in più per decidere e dietro questa sua titubanza potrebbe esserci un clamoroso retroscena che coinvolge Ciro Immobile della Lazio.

Intanto sempre Il Mattino fa sapere che il giovane attaccante nigeriano, che piace a mezza Europa, ha fatto sapere ai suoi agenti di voler prendere la decisione sul suo futuro con tranquillità. “Non voglio sbagliare, devo essere sicuro al 100%” ha detto ai suoi agenti che invece vorrebbero già concludere l’affare con il Napoli. Sicuramente la dirigenza partenopea non potrà attendere all’infinito, ma sta aspettando che si sblocchi qualcosa nel più breve tempo possibile.