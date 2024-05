Napoli, la 37esima giornata di Serie A si gioca al Franchi venerdì sera: Anticipi e posticipi

La penultima giornata di Serie A vedrà il Napoli impegnato venerdì sera al Franchi contro la Fiorentina. La Lega ha reso noto il programma completo.

Il cammino del Napoli in Serie A è ormai agli sgoccioli, con la squadra di Francesco Calzona che si appresta a disputare la penultima giornata di campionato. La Lega Serie A ha reso noto il programma completo del 37° turno, che vedrà gli azzurri impegnati in trasferta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Napoli-Fiorentina, sfida decisiva per la Conference League

Il match tra Napoli e Fiorentina, in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, si giocherà con anticipo rispetto al resto della giornata. La sfida è infatti in calendario per venerdì 19 maggio alle ore 20:45.

Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le residue ambizioni europee del Napoli. Gli azzurri, infatti, sono ancora in corsa per un posto in Conference League, l’unico obiettivo rimasto a portata di mano dopo una stagione complicata.

Il programma completo della 37esima giornata

Dopo l’anticipo del venerdì con Fiorentina-Napoli, il resto della 37esima giornata di Serie A si svilupperà tra sabato 20 e lunedì 22 maggio. Ecco il calendario completo:

Sabato 20 maggio

Ore 15:00 Monza-Lecce

Ore 18:00 Atalanta-Hellas Verona

Ore 20:45 Udinese-Salernitana

Domenica 21 maggio

Ore 12:30 Spezia-Torino

Ore 15:00 Lazio-Cremonese

Ore 18:00 Inter-Lazio

Ore 20:45 Sampdoria-Sassuolo

Lunedì 22 maggio

Ore 18:30 Empoli-Roma

Ore 20:45 Bologna-Juventus

Un weekend di fuoco che potrebbe definire diverse situazioni di classifica, con scontri diretti importanti come Inter-Lazio e Bologna-Juventus.

Per il Napoli, l’impegno di Firenze rappresenta un crocevia fondamentale. Una vittoria contro la Fiorentina rilancerebbe le speranze di conquistare un posto nella prossima Conference League. Un obiettivo minimo ma comunque importante per la stagione degli azzurri, chiamati a chiudere al meglio dopo una regular season sottotono.