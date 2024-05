Giordano: “De Laurentiis rilancia per Conte: nuova offerta da 6 milioni”

De Laurentiis starebbe accelerando per Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, con una nuova offerta da 6 milioni di euro per convincere il tecnico salentino.

La telenovela sul nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere giunta a una svolta decisiva. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano, Aurelio De Laurentiis starebbe accelerando per provare a ingaggiare Antonio Conte sulla panchina azzurra, con una nuova offerta da 6 milioni di euro per convincere il tecnico salentino.

Napoli, offerta da 6 milioni per Conte

“Si sta lavorando a un ingaggio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni di euro: la nuova offerta di De Laurentiis“, ha rivelato Giordano. Un rilancio importante da parte del presidente del Napoli che proverebbe così ad assicurarsi l’ex CT della Nazionale.

Conte rappresenta infatti il grande obiettivo di De Laurentiis per la panchina del prossimo anno. “Il matrimonio tra Conte e il Napoli è possibile, la volontà delle parti in questione c’è, ma ci sono ancora tanti aspetti sui quali lavorare, prettamente di tipo economico“, ha aggiunto il giornalista.

Da risolvere la questione dell’ingaggio ‘pesante’

Il nodo principale nella trattativa resta infatti l’ingaggio ‘pesante’ richiesto da Conte, valutato intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli soprattutto in un’annata senza la qualificazione in Champions League.

“Ecco quindi che ciò che si deve fare è trovare un modo per attutire l’esborso di denaro e gravare meno sulle casse del club“, ha spiegato Giordano, aggiungendo che “i bonus possono essere la chiave per sbloccare le trattative“.

Conte in pole, ma Gasperini, Pioli e Italiano restano opzioni

Nonostante la nuova offerta per Conte, De Laurentiis starebbe comunque mantenendo aperte diverse piste per la panchina. “I contatti restano frequenti in una short list di tecnici che si va assottigliando: con Conte ci sono Gasp, Pioli ed Italiano“, ha rivelato il giornalista.

Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano restano dunque in corsa per guidare il Napoli nella prossima stagione, seppur la pista Conte sembri la più calda al momento grazie al rilancio economico del presidente azzurro.

Insomma, De Laurentiis sembrerebbe aver individuato in Conte il profilo ideale per rilanciare il Napoli dopo una stagione sottotono. Ora starà al tecnico valutare l’offerta da 6 milioni di euro e decidere se accettare la corte del patron partenopeo, oppure declinare per altre destinazioni. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della panchina azzurra.