RAI – Gasperini in pole, Conte ha fatto una richiesta a De Laurentiis

Il Napoli valuta Gasperini e Conte per la panchina, con l’orobico favorito grazie al buon rapporto con Manna.

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli entra nel vivo e, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Ciro Venerato, nel corso del TGR Rai. Gian Piero Gasperini sarebbe in pole position su Antonio Conte.

Napoli, per la panchina Gasperini in pole. Rapporto idilliaco con Manna

Venerato spiega che “l’allenatore orobico deve prima giocarsi le finali di Coppa Italia e Europa League prima del faccia a faccia con la famiglia Percassi“. Dopodiché, il Napoli sarebbe disposto a garantirgli “uno stipendio top (si ragiona sui 4 milioni netti più bonus) per tre anni”.

Un’opzione certamente allettante per Gasperini, che potrebbe essere convinto anche dal buon rapporto con il futuro ds azzurro Giovanni Manna: “Gasperini vanta un rapporto idilliaco con Manna e ha gradito i complimenti di De Laurentiis”.

Conte, richieste economiche alte

Più complessa, invece, la pista che porterebbe a Conte sulla panchina del Napoli. L’ex tecnico dell’Inter gradirebbe il progetto di De Laurentiis, come ammesso dallo stesso allenatore, ma le sue richieste economiche frenano il presidente azzurro.

“Conte ha già espresso più volte il suo gradimento per Napoli e il progetto di De Laurentiis. Ma costa più di Gasperini (non gli 11 milioni dell’Inter, ma almeno 6.5 più lo staff)”, rivela Venerato, che aggiunge: “De Laurentiis non ha ancora affondato ma neppure chiuso (Conte per ora è ancora libero)”.

Due settimane decisive per il nuovo allenatore del Napoli

In casa Napoli ci sarebbero dunque due opzioni principali per la sostituzione di Francesco Calzona: Gasperini e Conte. Con il tecnico dell’Atalanta che appare in vantaggio grazie al minor impatto economico e al feeling con Manna.

“Ecco spiegata la strategia azzurra. Due settimane e sapremo. Ma si intravede una luce dopo il tunnel“, assicura Venerato, facendo intendere che la decisione definitiva sul nuovo allenatore dovrebbe arrivare entro un paio di settimane.

Nel frattempo, potrebbe essere già scritta la parola fine per i possibili arrivi di Stefano Sensi e Vitaliy Sudakov, non considerati dei reali obiettivi di mercato degli azzurri.

Il Napoli si prepara quindi alla svolta in panchina che darà il via alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Con Gasperini che resta in pole su Conte, a meno di colpi di scena dell’ultim’ora.