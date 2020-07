Gennaro Borriello ex arbitro contro Marcello Nicchi presidente Aia. “Ti chiudo in un pollaio” questa la minaccia che mi fece.

“Ama sedersi sulla poltrona” così l’ex arbitro Gennaro Borriello parla di Marcello Nicchi presidente dell’Aia ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Nicchi vive di protagonismo. Io non mi sono candidato, quando c’è stato Boggi ho cercato di dare una mano. Avevo un ruolo di dirigente in varie commissioni ed ero convinto di far parte di un’associazione di persone per bene e serie. Non potevo pensare, 20 anni fa quando ho smesso sul terreno di gioco, di incappare in un personaggio come Nicchi che ama sedersi sulla poltrona. Lui da lì non se ne vuole più andare, quando comunicai le mie intenzioni mi disse: “Ti chiudo in un pollaio”. Io ho le spalle grosse, ma fare certe pressioni a capi sezione inferiori, li uccide. Non ci ho più visto ed ho rinunciato ad incarichi già avendone alcuni. È ora di lasciare lo spazio a qualcun altro.