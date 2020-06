Pinna: “Nicchi un disastro, ha devastato il sistema”

Eduardo Pinna del Corriere dello Sport dice la sua su Marcello Nicchi presidente dell’Associazione Italiana Arbitri oramai da quattro mandati.

Il giudizio di Pinna su Marcello Nicchi è estremamente negativo. Il presidente dell’Aia spesso finisce nell’occhio del ciclone, ma ogni volta riesce a strappare sempre una nuova conferma alla guida degli arbitri in Italia. In queste ore il ruolo di Nicchi è ritornato alla ribalta, anche per i presunti errori dell’arbitro Rocchi in Bologna-Juventus. Sulla questione Eduardo Pinna dice la sua a Radio Punto Nuovo: