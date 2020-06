Verona-Napoli: azzurri sbancano il Bentegodi, gol Lozano

Verona-Napoli finisce 0-2 con gol di Milik e Lozano, torna in campo anche Ghoulam.

Primo tempo a ritmi non altissimi tra Verona e Napoli, con Gattuso che lascia, rispetto alla sfida con la Juve, in panchina Mario Rui, Fabian Ruiz, Callejon e Mertens al loro posto giocano Hysaj, Allan, Poligamo e Milik.

Proprio Milik firma la rete dell1-0 grazie ad una buona girata di testa dagli sviluppi di calcio d’angolo. Poco prima c’erano state le occasioni per Zilenski con un tiro da fuori area, parato dal portiere del Verona, e la clamorosa palla gol divorata da Verre a due passi dalla porta.

Nel secondo tempo pronti via, c’è subito una super occasione per il Napoli ma prima Milik e poi Allan a pochi passi dalla porta non trovano la rete de raddoppio, nata da una indecisione della difesa scaligera.

Al minuto 60 gol annullato al Verona per fallo di mano di Zaccagni che aveva messo il pallone vincente per il gol di Faraoni. Nella girandola di cambi si rivede in campo Ghoulam, mentre Mertens prende il posto di Milik. Ad otto minuti dalla fine entra anche Lozano, che fino ad ora aveva avuto pochissimo spazio, che prende il posto di Politano. Nel finale raddoppio del Napoli sempre da calcio d’angolo, con Ghoulam che mette una splendida palla al centro e Lozano la spizza in rete. Sempre Lozano si divora un gol nel finale.