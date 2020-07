Messi non ci sta: “Se giochiamo così perdiamo anche col Napoli”

Leo Messi fuorioso al termine della partita pareggiata 1-1 col Barcellona contro l’Osasuna che ha praticamente consegnato il titolo al Real Madrid.

A Barcellona quando parla Leo Messi fa sempre molto rumore, se lo fa in un momento già delicatissimo per il club allora l’eco diventa ancora più assordante. Messi al termine della partita con l’Osasuna ha manifestato tutta la sua rabbia: “Questa partita è lo specchio di questa stagione. Siamo ripartiti male a differenza del Real Madrid che non ha perso nessuna partita. Noi – dice Messi – abbiamo perso troppi punti per strada e dobbiamo fare autocritica. Siamo il Barcellona e dobbiamo vincere ogni partita”.

La Pulce argentina si sta preoccupando anche e soprattutto per la sfida di Champions League quando in un Camp Nou vuoto arriverà il Napoli per giocare la semifinale di ritorno. Secondo Messi in questo momento la “squadra lascia molto a desiderare, stiamo facendo vedere cose negative in molte partite. se andiamo avanti in questo modo anche in Champions perdiamo anche con il Napoli“. Gli azzurri sono chiamati alla grande impresa contro il Barcellona. L’andata al San Paolo è terminata 1-1, quindi se gli azzurri vorranno qualificarsi dovranno per forza segnare almeno un gol contro un Messi più arrabbiato che mai.