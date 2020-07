D’Amico su Osimhen al Napoli: “Non escludo sorprese”

Il procuratore Andrea D’Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del caso Victor Osimhen al Napoli e della relativa trattativa.

Non esclude possibili sorprese l’agente Andrea D’Amico quando parla di Victor Osimhen, calciatore che non ha ancora firmato per il Napoli. Il club azzurro sta cercando in ogni modo di prenderlo, ma il cambio di agente ha frenato ancora una volta una trattativa già chiusa con il Lille. Questo ha innescato anche una dura presa di posizione di Maurizio Pistocchi. Intanto D’Amico a Marte parlando di Osimhen dice:

Non ci sono novità, ma quando l’operazione non è chiusa e c’è l’interessamento di altri club è possibile ogni scenario. Non escludo che ci possa essere un rilancio da più parti. Un bravo attaccante costa sempre molto perché il mercato degli attaccanti è sempre un’altra cosa. Diciamo che il valore di un buon attaccante va da 50milioni in su.

Osimhen al Napoli: la situazione

Il Napoli ha trovato l’accordo totale con il Lille sulla base di 60 milioni di euro ed il club francese ha fretta di vendere. Inoltre Aurelio De Laurentiis vorrebbe imbastire con i transalpini anche l’affare Gabriel. Resta però da risolvere prima la questione legata a Victor Osimhen. L’agente del giocatore sta giocando al rialzo e dice di avere in mano altre offerte da parte di club inglesi: Liverpool, Manchester United e Tottenham. Addirittura questi club sarebbero disposto a mettere sul piatto 7 milioni di ingaggio al calciatore, mentre il Napoli ne offre 5. Il nuovo agente si è impuntato e vuole almeno 6 milioni di euro di ingaggio, ma il Napoli da questo punto di vista non vuole cedere anche perché sa di avere l’accordo con il Lille e la preferenza del giocatore. Cristiano Giuntoli continua a trattare per portare il calciatore a Napoli, ma se ieri sembrava tutto fatto ora bisognerà attendere l’ultima fiammata.