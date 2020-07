Video – Yuri Alberto, ecco il talento brasiliano che piace alle Big

In questa fase di calciomercato si è alla ricerca di giovani talenti Yuri Alberto è uno di questi, nel video il giovane brasiliano fa vedere alcune delle sue doti.

Patria di fenomeni e giovani talenti, Yuri Alberto del Santos è brasiliano dal buon fisico e dalla voglia matta di fare gol. Maurizio Pistocchi lo ha consigliato a Cristiano Giuntoli parlando dell’affare Osimhen. Su questo calciatore ci sono però già altre società. Le Big d’Europa lo tengono monitorato costantemente, ma chi sta facendo sul serio in Italia è il Benevento ed il Verona. Le sue società da tempo stanno seguendo Yuri Alberto del Santos, anche perché è in scadenza di contratto e andandolo a prendere adesso si potrebbe prelevare dalla società brasiliano con un fortissimo sconto. Si parla di 5 massimo 6 milioni di euro da spendere per un giocatore che gioca sia come punta centrale, ma può adattarsi sugli esterni.

Yuti Alberto è un classe 2001, ha 19 anni ed è alto 183 cm il suo piede preferito è il destro e la sua valutazione sta aumentando giorno dopo giorno. In Brasile è già considerato una potenziale stella, anche per questo il Benevento ci ha messo gli occhi addosso. Chissà che il Napoli non possa prelevarlo dal Santos per mandarlo in prestito proprio alla società sannita, con la quale De Laurentiis vuole instaurare un rapporto di collaborazione.

Ecco alcuni video di Yuri Alberto