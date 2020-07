Pistocchi durissimo su Osimhen: “Il Napoli lasci stare i mercenari”

Maurizio Pistocchi giornalista di Mediaset è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, su Osimhen ha detto: “Napoli lasci perdere i mercenari”.

Usa toni duri Maurizio Pistocchi quando a Radio Marte parla dei tentennamenti di Victor Osimhen e dei suoi agenti che ancora non hanno firmato l’accordo con il Napoli. “Il Napoli no può accettare i ricatti dell’agente di Osimhen, deve chiudere altri affari e lasciar perdere i mercenari. Osimhen è un ottimo giocatore dal punto di vista fisico, ma non ha una tecnica straordinaria e lo vorrei vedere in Italia dove le marcature sono più strette. Ho un consiglio per Giuntoli: vada a prendere Yuri Alberto gioca nel Santos“. Dunque secondo Pistocchi non è proprio molto convinto dell’affare Osimhen al Napoli, anche se il club azzurro sta premendo per avere il calciatore. La società di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di investire 60 milioni di euro solo per il cartellino, mentre al nigeriano andranno 5 milioni di euro a stagione più bonus.