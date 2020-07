Osimhen il nuovo agente gioca al rialzo: il punto sulla situazione

Piccola frenata sulla trattativa che porta Victor Osimhen al Napoli, il nuovo agente del giocatore gioca al rialzo. Lo riferisce Tuttosport.

Bisogna registrare una battuta d’arresto per l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli. Il calciatore durante la trattativa ha cambiato procuratore che ora si sta mettendo di traverso. Secondo quanto scrive Tuttosport il nuovo agente vuole un ingaggio superiore rispetto ai 5 milioni di euro lordi (compresi di bonus) accordati dal Napoli. Attualmente vengono chiesti 6 milioni di euro di ingaggio a Giuntoli, imponendo dal regola del 10% rispetto al prezzo del cartellino. Nel caso di Osimhen sarebbero 6 milioni in virtù dei 60 che il Napoli spenderà per acquistarlo dal Lille. Inoltre lo stesso agente ha fatto sapere di avere anche altre proposte dall’Inghilterra da parte di Liverpool, Tottenham e Manchester United, pronte a mettere sul piatto della bilancio un ingaggio superiore rispetto a quello garantito dal Napoli.

Osimhen: il punto sulla trattativa di Sky

Le pretese del nuovo agente cozzano con la volontà del calciatore che oramai ha scelto da tempo Napoli come destinazione preferita. Osimhen vuole giocare con continuità e sa che Napoli da questo punto di vista è la piazza ideale, mentre un discorso del genere non potrebbe farlo in club come Liverpool e Manchester Unidet (vedi Pepé all’Arsenal ndr).

Secondo quanto fanno sapere da Sky l’affare tra Napoli e Lille per Osimhen è praticamente fatto e l’attaccante nigeriano “giocherà nel Napoli. Oramai siamo ai dettagli, come annunciato anche ieri dal dg dei francesi” dice Di Marzio. Lo stesso esperto di calciomercato spiega anche come si è messa la situazione per Osimhen a Napoli dopo l’arrivodel nuovo agente: “Capita che un giocatore cambi procuratore a trattativa già conclusa. C’è stata una forte discussione con i vecchi agenti che hanno minacciato anche di fare causa. Attualmente il nuovo manager chiede un ingaggio superiore e commissioni più alte, ma la volontà di Osimhen è quella di vestire la maglia del Napoli. Alla fine sarà uno slittamento di tempi ma non di contenuti“.