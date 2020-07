Osimhen al Napoli, annuncio del Lille: “Siamo ai dettagli finali”

Il dg del Lille annuncia Victor Osimhen al Napoli, secondo il dirigente dei francesi la trattativa è oramai vicinissima alla chiusura.

Arriva dal Lille l’annuncio della trattativa in chiusura per Victor Osimhen al Napoli. Il direttore generale del club francese Marc Ingla durante la conferenza stampa del giovane Isaac Lihadji ha detto: “Osimhen al Napoli? Siamo ai dettagli finali per questo trasferimento, ma oramai il calciatore ha preso la sua decisione“. Il direttore generale del club francese ha poi proseguito: “Ci dispiace molto per questa decisione, ma sappiamo che dobbiamo cederlo. Capiamo che per lui e la sua famiglia può essere un’opportunità eccezionale. Da noi – dice – non siamo una destinazione finale, ma una tappa di passaggio per i giocatori“. Insomma siamo veramente vicinissimi per l’arrivo di Osimhen al Napoli, il calciatore firmerà un contratto da 5 milioni di euro lordi a stagione (comprensivo di bonus) con una durata di cinque anni.

Il Lille annuncia Osimhen al Napoli: ultime notizie

La trattativa che porterà Osimhen in Campania è cominciata in sordina mesi fa, ma è entrata nel vivo quando il calciatore ha deciso di venire in Italia per passare un paio di giorni proprio a Napoli. Qui è rimasto molto contento della città, ma anche dell’incontro con Gattuso e De Laurentiis. Poi c’è stata una frenata dovuta ad una incomprensione con il suo vecchio agente, ma anche dalla voglia del calciatore di prendersi qualche giorno per decidere.

Oggi arriva l’annuncio del Lille per Osimhen al Napoli che pone un ulteriore tassello verso la chiusura della trattativa. Il club francese ha tutto l’interesse a voler finalizzare l’affare, dato che deve mettere in ordine i propri conti. Il club azzurro ha trovato già l’accordo con i transalpini e quindi bisogna solo ratificare e dare l’ufficialità.