Malu Mpasinkatu agente di calciatori è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Victor Osimhen: “Assomiglia a George Weah“.

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Victor Osimhen, in mattinata si è parlato di possibili visite mediche. La trattativa deve viaggiare spedita anche perché il Lille ha fretta di chiudere altrimenti rischia delle sanzioni. Ci sono tutte le condizioni per chiudere l’affare ed il Napoli ha praticamente l’accordo su tutto, ma deve ratificare l’accordo con una firma. A Radio Goal Malu Mpasinkatu ha parlato proprio del possibile trasferimento di Osimhen al Napoli: “Pressione della piazza? Posso dire che i giocatori africani in queste condizioni si esaltano, per lui sarebbe uno stimolo ulteriore“. Secondo l’agente il folclore e la voglia di vincere dei tifosi del Napoli non farebbe altro che caricare ulteriormente il calciatore: “Lo dico sempre che per chi proviene dall’Africa una piazza così non fa altro che aumentare la voglia di fare bene“.

Malu Mpasinkatu parla anche anche delle caratteristiche tecniche di Osimhen avvicinato a “George Weah. Ovviamente – dice a Radio Goal – bisogna fare le dovute differenza e Osimhen deve ancora dimostrare tanto, ma ha grandissime doti tecniche e fisiche. Lui assomiglia un po’ a Drogba ed un po’ ad Eto’o ha potenza e velocità, caratteristiche che racchiudeva proprio un calciatore come Weah. Ovviamente – conclude – Osimhen deve pensare a se stesso, ma ha grandissime prospettive“.