Osimhen al Napoli altro indizio: nuovo agente vicino a Jorge Mendes

Calciomercato Napoli con le ultime notizie su Victor Osimhen, il calciatore è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

Arrivano ancora conferme per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli che potrebbe firmare entro il fine settimana. Fino ad ora il ritardo è dovuto al cambio in corsa dell’agente, ora a curare gli interessi del calciatore c’è William D’Avila, procuratore molto vicino a Jorge Mendes che a sua volta ha ottimi rapporti con il Napoli. Insomma un intreccio di ruoli e persone che nel calciomercato è sempre molto importante.

In sostanza il Napoli ha definito praticamente tutto con il nuovo agente: contratto di 5 anni a 5 milioni di euro lordi a stagioni compresi bonus facilmente raggiungibili. In sostanza si tratta di traguardi legati a presenze e gol. Il calciatore ora aspetta il definitivo via libera per poter raggiungere Roma, sede stabilita per le visite mediche e per apporre poi la firma sul contratto. La svolta è arrivata con un ulteriore incontro tra Giuntoli e la dirigenza del Lille in Sardegna. Lì le basi dell’accordo sono state consolidate, ma si è parlato anche di un altro possibile scambio tra le due società che stanno mettendo in piedi un affare che coinvolge altri due calciatori.