Il Napoli si sta già organizzando per accogliere Victor Osimhen in squadra, secondo Gazzetta le visite mediche saranno sostenute a Roma.

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza ma alla fine si farà: Victor Osimhen si avvicina a piccoli passi alla maglia azzurra. Doveva essere già tutto fatto il ma il cambio di agenti “sta comportando una perdita di tempo in più per stilare nuovamente i contratti” scrive Gazzetta dello Sport. In so sostanza è già tutto fatto, ma mettere nero su bianco e rileggersi le carte è sempre un passaggio cruciale. “Una vicenda che lascia zone d’ombra, quella del cambio di procuratori, nella quale appare però chiaro e rafforzato l’asse Lilla-Napoli fra i presidenti Gerard Lopez e Aurelio De Laurentiis, che hanno affari anche oltre il calcio”.

“L’operazione si concluderà, in casa Napoli sono tutti ottimisti, e già oggi il centravanti nigeriano potrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere anche formalmente l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio” scrive Gazzetta dello Sport.

Ora si attendono veramente le battute finali di questa trattativa, partita con il viaggio di Osimhen a Napoli e che si concluderà con un passaggio a Roma, a Villa Stuart per affrontare le visite mediche e poi un ulteriore passaggio in Filmauro per apporre la firma sul nuovo contratto con la società pratenopea.