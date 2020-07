L'agente di Osimhen: "Gli hanno promesso un'offerta migliore del Napoli"

L’agente di Osimhen messo all’angolo. Il procuratore racconta che il nigeriano ha perso la testa e che un nuovo agente ha promesso un’offerta molto più ricca di quella del Napoli.

Sono ore calde per la trattativa tra Osimhen e il Napoli, Giutoli in Sardegna sta provando a chiudere l’affare con il giocatore e il Lille, De Laurentiis è pronto a sborsare ben 81 milioni , comprensivi del cartellino di Ounas, per aggiudicarsi il nigeriano.

durante la trasmissione di approfondimento sul calcio Napoli, si gonfia la rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha raccontato un retroscena che non fa ben sperare i tifosi partenopei.

Il giornalista napoletano ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da un membro dell’entourage esautorato da Victor Osimhen. Secondo il procuratore, il nigeriano avrebbe deciso di affidarsi adesso ad un nuovo intermediario.

L’altro agente avrebbe promesso al ragazzo un contratto più ricco di quello del Napoli. La situazione ora è complicata perché il ragazzo è confuso, ma Osimhen rischierebbe conseguenze serie.

Raffaele Auriemma, nel leggere il messaggio, afferma infatti che “Il membro dell’entourage di Osimhen che in questo momento è stato messo all’angolo racconta che un altro agente gli ha promesso di portare un’offerta molto più ricca di quella del Napoli e il ragazzo ha perso la testa. Per il momento è confuso e non parla più con il suo entourage. Ha un contratto con loro e rischia molto se prende quest’altra offerta. Crede che stia in contatto con qualche altro agente. Potrebbe rischiare conseguenze molto serie”.