Osimhen e Gabriel al Napoli. Spunta l’indizio social del Lille

Lille, senza Osimhen e Gabriel. Il club francese non ha inserito i due giocatori in uscita nella grafica per la nuova campagna abbonamenti.

Ore calde per il trasferimento di Osimhen al Napoli, l’attaccante del lille si trova in Sardegna, per la precisione ad Olbia, sull’imbarcazione del Presidente del Lille per chiudere la trattativa. Giuntoli è arrivato in giornata per chiudere l’affare da Closing con il Napoli ad un passo. Possibile presenza di intermediario azzurro e del nuovo intermediario francese. Nella trattativa è stato inserito Adam Ounas che andrà al Lille e verrà valutato 30 milioni, più un quinquennale da 2.5 milioni annui al giocatore.

Secondo le ultime notizie dovrebbero essere queste le cifre per portare Victor Osimhen al Napoli. De Laurentiis pagherà 81 milioni totali per l’attaccante nigeriano autore di 13 gol in 27 gare di Ligue1. Con il Lille il Napoli potrebbe concludere un doppio affare, oltre a Victor Osimhen in azzurro potrebbe arrivare anche il difensore Gabriel Malgalhaes.

L’INDIZIO SOCIAL DEL LILLE: OSIMHEN E GABRIEL AL NAPOLI?

Il Lille ha lanciato la nuova campagna abbonamenti senza i volti di Osimhen e Gabriel. Ecco spuntare l’indizio, che tuttavia non rappresenta una prova certa. Il club francese ha pubblicato la grafica realizzata per pubblicizzare l’inizio della campagna abbonamenti. Assenti proprio Osimhen e Gabriel, che sono due uomini immagine proprio del club francese.