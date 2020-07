Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic hanno commentato insieme il pareggio del Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Ecco il calcio che ci piace.

Gennaro Gattuso e e Sinisa Mihajlovic insieme ai microfoni di DAZN, una cosa che non si era mai vista in Serie A. I due tecnici hanno commentato insieme il pareggio tra Bologna e Napoli. C’è grande amicizia tra Rino Gattuso e Sinisa Mihajlovic, che prima della sfida tra Bologna e Napoli si sono accomodati insieme in panchina a chiacchierare e, dopo il pareggio del Dall’Ara, si presentano ai microfoni dei giornalisti, per un’intervista congiunta

Gattuso e Mihajlovic commentano Bologna-Napoli

“Secondo me il Bologna ha fatto molto meglio di noi, il primo tempo abbiamo giocato bene ma nel secondo tempo non siamo scesi in campo. Non va bene, dobbiamo giocare contro il Barcellona tra 20 giorni e dobbiamo fare sempre bene. Invece oggi non abbiamo giocato da squadra e ci è anche andata bene pareggiare questa partita. Forse è stata la peggiore partita delle ultime 7-8 che abbiamo giocato. A me il secondo tempo non mi è piaciuta la squadra, lunghi, sembrava una squadra di 4-5 mesi fa e sembrava che il Bologna, ogni volta che veniva in area, era pericoloso. Faccio i complimenti al Bologna e a Mihajlovic, una squadra che non molla mai e che somiglia al mister in tutto e per tutto. L’ho visto anche nella partita precedente.”

Gattuso aggiunge: “Avevo detto che quella di oggi non era una passeggiata e così è stato. Io credo che Sinisa sia più ca**uto rispetto a me, io abbaio ma non faccio molto male, lui invece non abbaia molto ma fa più male. Penso che è un problema di squadra, non giudico la prova di Milik. Oggi è stata tutta la squadra che ha fatto fatica, che non è riuscita a far arrivare palloni buoni. Lozano ha caratteristiche diverse da Insigne, vuole la velocità, e ha fatto quello che doveva fare. Nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita ma nel secondo il Bologna ci ha schiacciato e ci ha messo in difficoltà.“

L’intervista congiunta Gattuso- Mihajlovic è forse uno dei momenti più belli in questo calcio malato. Tra rigori negati, sviste arbitrali, plusvalenze fantasma, l’amicizia e il rispetto tra i due tecnici ci riporta tutta la magia che questo sport sa regalare.