Pagelle di Bologna-Napoli 1-1. Gli azzurri sprecano nel finale e regalano la partita ai felsinei. Male Milik. Lozano ottimi spunti ma molto fumo. Bene Manolas.

Bologna-Napoli finisce in parità 1-1. Gli uomini di Gattuso hanno tenuto il pallino del gioco per 70 minuti poi sono crollati consegnando la gara nelle mani del Bologna. Ecco le pagelle di Napolipiu.com

LE PAGELLE DI BOLOGNA-NAPOLI

Meret 6: Il Bologna poteva fare molto più male non per demeriti suoi. Alcuni spunti interessanti.

Di Lorenzo 6: Barrow non era un avversario facile. Ottima copertura per tutta la partita .

Manolas 6.5: aAutore della rete del momentaneo vantaggio. Si occupa di Palacio e lo controlla, una piccola disattenzione poteva costare cara.

Maksimovic 6.5: Ottima prestazione come al solito, ormai è una garanzia, nel finale quando il Bologna spingeva molto, la difesa ha retto.

Hysaj 6: cAssente in fase di spinta è stato bloccato costantemente dai giocatori del Bologna, si è limitato contenere prosciutto che a proporre.

Zielinski 6: Il polacco riesce ad estrarre dal cilindro sempre la grande giocata, questa sera era poco ispirato ma comunque ha retto bene.

(dal 38′ s.t. Allan: s.v.).

Demme 6.5: Gattuso lo ha promosso titolare e lui non ha deluso, contro il Bologna è stato tra i migliori in campo.

Elmas 6: Dal macedone ci aspettavamo molto, nella sua gara da titolare, partita normale, senza lasciare nessun segno particolare.

(dal 24′ s.t. Fabian Ruiz 5,5: Lo spagnolo è entrato a gara in corso avrebbe dovuto spostare gli equilibri, come fanno i grandi campioni, ma non lo ha fatto. Prestazione senza infamia e senza lode

Politano 5: Solita partita impostata sulla velocità, non riesce mai a pungere. Poco efficace se non in occasione dell’assist.

(dal 17′ s.t. Callejon 5.5: prezioso in copertura ma il suo ruolo è un altro e lì non incide).

Milik 4: Un fantasma, una figurina panini messa li, incollata nella speranza di intercettare qualche pallone.

(dal 24′ s.t. Mertens 5.5: Il belga fatica a trovare spazio tra le strette maglie avversarie, mai cercato dai compagni).

Lozano 5.5: Il Messicano alla prima da titolare ha regalato piccoli spunti di gran calcio, ma nel complesso azioni fumose, che non hanno prodotto nulla. Deve sbloccare il freno a mano

Insigne 6: L’uomo in più in fase difensiva, il capitano si sacrifica costantemente in copertura

All. Gattuso 5.5: Ringhio è al suo secondo pareggio consecutivo, negli spogliatoi si farà sentire con i suoi, che pur avendo la gara in mano non hanno saputo portare a casa il risultato.

Queste le pagelle di Bologna-Napoli.