Bologna-Napoli, Demme: "Partita difficile, ma vogliamo vincere"

Diego Demme al termine del primo tempo di Bologna-Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Il Napoli è in vantaggio sul Bologna grazie alla rete di Manolas. Gli azzurri di Gattuso durante il primo tempo hanno sprecato moltissime occasioni in attacco. Bologna che palesa i suoi problemi difensivi: le 28 partite di fila con almeno un gol al passivo sono un record negativo nella storia della Serie A in un singolo campionato, superato il Livorno del 2014, che si fermó a 27. Partita abbastanza bloccata, Napoli che trova il vantaggio al primo affondo con Manolas che di testa batte Skorupski. Bologna che prova la reazione, raggiunge anche il pareggio con Mbaye ma il suo gol é annullato per fuorigioco.

Durante l’intervallo di Bologna-Napoli, Diego Demme, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN:

“E’ una partita difficile, abbiamo perso tante occasioni in avanti, ma siamo contenti di essere sull’1-0. Continuiamo così, vogliamo vincere questa partita. Dobbiamo giocare anche a destra e a sinistra di più, in modo da trovare più spazi”.