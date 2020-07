Bologna – Napoli, Gattuso cala il tridente con Milik, Politano e Lozano. In difesa fuori koulibaly dentro Manolas.

Bologna-Napoli è cominciata, squadre sullo 0-0, Gattuso cambia otto giocatori, attacco inedito con Milik, Politano e Lozano. Prima del fischio d’inzio il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli: “Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile”.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Napoli di Gennaro Gattuso nella 33ª giornata di Serie A. I felsinesi sono al 10° posto in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, e puntano a un piazzamento nella parte sinistra della classifica, i partenopei si trovano al 6° posto a quota 52, con un cammino di 15 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, e sono già certi della partecipazione alla prossima Europa League, avendo vinto la Coppa Italia.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano.

