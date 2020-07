La trattativa Napoli-Osimhen è stata definita. Nelle prossime 48 ore l’annuncio. Trattativa separata con il Lille per Gabriel e Ounas.

Il Napoli annuncerà Osimhen nelle prossime 48 ore. Lo riferisce la redazione sportiva di Mediaset. Secondo Sport Mediaset: “Il Napoli a breve potrà annunciare Victor Osimhen. Durante il blitz in Sardegna il ds azzurro Giuntoli ha incontrato attaccante, procuratori e il presidente del Lille. Giuntoli ha definito praticamente ogni dettaglio dell’affare. Il club francese riceverà 50 milioni di euro più 10 di bonus rendendo Osimhen il giocatore più costoso della storia del Napoli. Niente contropartite tecniche (si era parlato di Ounas) visto che il Lille dovrà girare il 15% della cifra incassata al Charleroi, squadra da cui aveva comprato il nigeriano“.

NAPOLI-OSIMHEN TUTTO IN 48 ORE

Sport Mediaset aggiunge ulteriori dettagli: “Osimhen potrebbe sbarcare a Roma per le visite mediche già giovedì, giorno nel quale tutte le parti sperano di risolvere gli ultimi dettagli per arrivare all’ufficialità dell’affare. L’attaccante classe 1998 dovrebbe firmare un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione. Nelle scorse ore piccolo intoppo visto che il nigeriano ha liquidato i consulenti della Starfactory Football Management che lo avevano seguito nel viaggio a Napoli della settimana scorsa, gli stessi hanno poi avviato la pratica legale per vedere riconosciuta l’intermediazione. Ad ogni modo sono cose che riguardano il giocatore (che ha scelto William d’Avila come nuovo rappresentanti) ed estranee al club azzurro”.