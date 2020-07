Video – Il Napoli punta il nuovo Messi: conferme da Sky, Giuntoli a lavoro

Il calciomercato del Napoli guarda molto ai giovani talenti, per questo sta puntando Darwin Nunez dell’Almeria e Luka Romero considerato il nuovo Messi.

Napoli scatenato sul mercato con l’acquisto vicinissimo di una giovane stella del calcio francese come Victor Osimhen. Ma gli azzurri stanno continuando a lavorare moltissimo sui colpi in prospettiva tanto che da Sky, con Gianluca Di Marzio, fanno sapere che il club partenopeo ha puntato con decisione Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe ’99 dell’Almeria. Il calciatore quest’anno ha segnato 16 gol in 29 partite nella Serie B spagnola. L’Almeria inizialmente chiedeva 30 milioni di euro per cederlo, ora le pretese sono scese a 20. Il Napoli ci sta lavorando seriamente ed i contatti proseguono anche in questi giorni in cui la società di Aurelio De Laurentiis sta per chiudere anche un altro scambio con il Lille.

Secondo quanto riferisce Sky Nunez piace molto al Napoli ma è un extracomunitario e quindi la strategia sarebbe quello di prenderlo e poi darlo in prestito a qualche club di Serie A, così da farlo anche giocare più serenamente e senza le pressioni di una piazza importante come Napoli. Intanto si fa il nome anche di Luka Romero, attaccante del Maiorca del 2004. Il calciatore viene considerato il ‘nuovo Messi’ e piace moltissimo anche all’Atletico Madrid ed al Barcellona. Il Napoli, però, ha dimostrato di saper piazzare questi colpi importanti spiazzando anche le big europee: vedi Fabian Ruiz preso a 30 milioni di euro dal Betis Siviglia.